ردّ الفنان السوري باسل خياط بأسلوبه الخاص على الهجوم الذي طاول إطلالاته “المختلفة” على غلاف مجلة ” GQ Middle east” الصادرة في شهر نيسان (أبريل) الجاري.

ونشر خياط عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، فيديو من كواليس الجلسة التصويرية، لافتاً من خلال تعليقه عليه، إلى أنّه لا ضيّر من العبث أحيانا.

وقال: “وإن لم يكن لوني ولا طريقي ولا تفكيري ولا مرآتي… لاضرر من اللعب أو العبث أحياناً في الاستفهام، ربما العبث في الاستفهام أحيانا يمدّنا باجابات لم تكن في الحسبان”.

يُذكر أنّ باسل خياط يشارك في الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل “حرب أهلية”، إلى جانب الفنانين يسرا وجميلة عوض وتامر هجرس ورشدى الشامي وخالد أنور وبسنت صيام وبرلنتي فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.