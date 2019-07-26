كيف علقت اصالة على مرض فجر السعيد؟

علقت النجمة السورية اصالة نصري على مرض الاعلامية الكويتية فجر السعيد مؤكدة انها تدعو لها بالشفاء.

ونقلت اصالة، عبر حسابها على انستغرام، خبرا عن تعرض فجر السعيد لنزيف حاد مع توقف قلبها.

وعلقت اصالة على الخبر قائلة: “أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها 🙏🏻 “.

وتابعت اصالة: “وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي 🙏🏻 لاأحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان”.