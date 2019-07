كيف علقت اصالة على مرض فجر السعيد؟

View this post on Instagram

أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها 🙏🏻 وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي 🙏🏻 لاأحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان #فجر_السعيد