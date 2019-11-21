كيف علق صالح الجسمي على ترحيل أنجي خوري من الإمارات!

بعد قرار دولة الإمارات بترحيل ​أنجي خوري​ “نجوى خليق الله” من أراضيها، علق الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ على ما حصل حيث اشار الى ان السبب الحقيقي وراء ترجيل خوري يعود الى أنها لم تحترم قوانين الإمارات واستهترت بها.

وكتب الجسمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “لا يصح إلا الصحيح.. حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله ولا يراعي المثل القائل “يا غريب كن أديب” ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب”.

و نشر على طريقة “الستوري” عبر انستغرام صورة كتب فيها: “سلموا لي على إنجي خوري لو شفتوها”.