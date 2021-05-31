يستعد الفنان المصري الشاب عمر كمال لطرح الاغنية الجديدة التي تجمعه بمواطنته الفنانة سمية الخشاب تحمل عنوان “أوعدك”.

ونشر عمر كمال عبر حسابه على انستغرام، إعلان للترويج للأغنية التي يظهر خلالها مع سمية الخشاب في قصة حب، تملي خلالها شروطها عليه، كونها شديدة الجمال، فيما يعدها عمر كمال بالالتزام في علاقتهما وعدم الخيانة.

بدورها نشرت سمية الخشاب مقطع ترويجي للاغنية والتي هي من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

وفي اول تعليق على الانتقادات التي تم توجيهها من قبل البعض بسبب فارق السن بين عمر وسمية كتب الاول: “السن مجرد رقم”.

وتقول كلمات الديو: “عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جنبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك”.