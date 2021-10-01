علق بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على مشاركة زوجته الفنانة الاماراتية احلام في حفل افتتاح معرض “اكسبو دبي 2020” العالمي بمشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم العربي والعالم.

ونشر مبارك الهاجري مقطع فيديو لاحلام اثناء غنائها في حفل افتتاح اكسبو دبي وذلك عبر حسابه على تويتر.

وعلق مبارك الهاجري على الفيديو كاتبا: “عندما يكون الحدث الاهم بالعالم تجد فنانة العرب الغاليه ام فاهد”.

وكانت النجمة الإماراتية أحلام، قد خطفت الأنظار، بمجرد ظهورها على خشبة المسرح، وأدت فقرتها الغنائية في حفل افتتاح اكسبو 2020، وقدمت أغنية بـ3 لغات مختلفة: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.