علق الفنان المصري محمد رمضان على التوقعات الاخيرة التي اطلقتها ليلى عبداللطيف لعدد من الفنانين اللبنانين والعرب وكان هو واحد منهم.

وكانت ليلى عبداللطيف قد قالت، اثناء استضافتها في حلقة من برنامج “انا هيك” مع الاعلامي اللبناني نيشان على شاشة تلفزيون الجديد، عن محمد رمضان “اسمه يصل الى العالمية وهوليوود واراه يحصد عدد من الجوائر المهمة وسنرى محمد رمضان في عمل استعراضي مع فرقة اجنبية يحصد الملايين من المشاهدات” واضافت “اقول للفنان محمد رمضان ينتبه من حادثة معينة بتمر على خير” ليعلق نيشان “لعله خير”.

وقد اعاد محمد رمضان نشر فيديو ليلى عبداللطيف، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “ثقة في الله نجاح ولعلو خير ان شاء الله”.