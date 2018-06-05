كيف علّقت أحلام على تصريح لطيفة بمنعها من دخول السعودية وزيارة العمرة!

أثارت الفنانة ​لطيفة​ التونسية الجدل بسبب تصريحها بأنها تشعر بالحزن لأنها محرومة من أداء العمرة أو زيارة المدينة المنورة في شهر رمضان، وذلك لأنها ممنوعة من دخول السعودية بتاتا. وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان”، كما وأنها أجهشت بالبكاء بسبب هذا المنع.

علّقت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على أحد المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “انشالله المسؤولين في السعودية ينظرون لها بعين الرحمة عورت قلبي لما تقول تبي تروح العمرة وانشالله تروح قريبا وأنا متأكدة من ذلك لا يظلم أحد في بلاد الحرمين”.