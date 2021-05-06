قالت الفنانة أنوشكا إن الفضل في نجاحها في مسلسل “نجيب زاهي زركش”، وخاصة في خط الكوميديا، يعود الى العناصر المحيطة بها مثل الفنان محمد محمود، الذي تميزت مشاهدها معه بكيمياء خاصة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، كشفت أنوشكا كواليس مشهد الإغراء، الذي أدّته مع محمد محمود، قائلةً: “مشهد الإغراء مكانش فيه حاجة فاضحة خالص. كل مرة كنا بنصور كنا بنفطس من الضحك. كل الشكر لكل العناصر الموجودة، وأستاذ محمد كان بيديني طاقة لإن أنا مبعملش كوميديا، أنا واخدة الموقف جد جداً جداً”.

وأضافت أنوشكا أنها كانت خائفة جداً ولم تتخيّل يوماً أن تقدّم الكوميديا، كما أنها سعيدة جداً بردود فعل الناس: “من يومين كنت في السوبر ماركت، والناس مش عارفين يكلموني راحوا قايلين “يا مؤنس” بالطريقة اللي بنادي بيها ابني في المسلسل محمد يسري. سعيدة لأقصى درجة لأنه دور بعيد كل البعد عن «قسمت» في “غراند أوتيل”.