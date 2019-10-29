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كيف علّقت إليسا على استقالة سعد الحريري!

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elissa saad hariri

بعد اعلان الرئيس ​سعد الحريري​ استقالته، علّق عدد كبير من المشاهير على ذلك، ومن بينهم الفنانة اللبنانية ​إليسا​، التي كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ما حدا أكبر من بلدو. الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو. شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد. الله معك”.
ولاقى منشور إليسا اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين كانوا مع قرار الحريري باستقالته.
الجدير ذكره ان إليسا شاركت مؤخرا في احدى التظاهرات في وسط بيروت.

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