علّقت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ على الحريق الذي شبّ يوم أمس وللمرة الثالثة في ​مرفأ بيروت​، وذلك بعد كارثة الإنفجار الذي حصل في الـ4 من شهر آب/أغسطس الماضي.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحريق، يظهر عدداً من عمال المرفأ وهم يهرعون هرباً، وعلّقت بالقول:”مش معقول!!!! لا حول ولا قوة الا بالله بيروت لبنان ينتفض الله يكون بعون اخواننا في لبنان كذا كثير.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”.

وكانت أهدت بلقيس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية “ملكنا”، التي طرحتها عبر “يوتيوب” من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.

مش معقول!!!! لا حول ولا قوة الا بالله #بيروت #لبنان_ينتفض

الله يكون بعون اخواننا في لبنان كذا كثير.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه pic.twitter.com/Nx2Nx4VFOF — Balqees (@BalqeesFathi) September 10, 2020