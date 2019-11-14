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كيف علّقت كل من نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفا وهبي على صورة علاء أبو فخر

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haifa nancy nawal

نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفا وهبي

نشرت كل من الفنانة هيفا وهبي، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة نوال الزغبي صورة لزوجة الشهيد علاء أبو فخر وهي تقبل يده.
وعلقت هيفا وهبي: “ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة”.
نوال الزغبي قالت: “بطلين من بلادي”.
أما الفنانة نانسي عجرم فقالت: ” الله يرحم روحك”.


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