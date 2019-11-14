كيف علّقت كل من نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفا وهبي على صورة علاء أبو فخر

نشرت كل من الفنانة هيفا وهبي، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة نوال الزغبي صورة لزوجة الشهيد علاء أبو فخر وهي تقبل يده.
وعلقت هيفا وهبي: “ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة”.
نوال الزغبي قالت: “بطلين من بلادي”.
أما الفنانة نانسي عجرم فقالت: ” الله يرحم روحك”.
بطلين من بلادي. #علاء_ابوفخر #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/4zE86GWTn8
— Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 14, 2019
ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة 😔🙏🏻💔 #علاء_ابو_فخر #علاء_فخر_الثورة #الشويفات #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/XRPx0vf2RM
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 14, 2019
الله يرحم روحك #علاء_ابو_فخر pic.twitter.com/yjjkuvbKL5
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 14, 2019