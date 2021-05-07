ما زالت مسألة غناء الفنان المصري أحمد سعد في مشهد من مسلسل “موسى” تُشارك فيه طليقته الفنانة سمية الخشاب تتفاعل في أوساط المتابعين. وتساءل الكثيرون عن سبب قبول كل منهما لقاء الآخر أمام كاميرات التصوير.

وردّ سعد على هذه التساؤلات في لقاء أُجري معه ضمن حلقة من برنامج “ET بالعربي”. وعن سبب قبوله الغناء كضيف شرف في حفل زفاف “موسى” (محمد رمضان) و”حلاوتهم” (سمة الخشاب) قال إن لا مشكلة لديه في ما يتعلق بهذا الأمر.

وأضاف أن رمضان اتصل به وطلب منه أن يقدّم أغنية في مشهد واحد يجمعهما مع سمية، مشيراً إلى أنه لم يُرِد أن يُحدث أزمة، وأن لا مشاكل بينه وبين الخشاب، معتبراً أن الدعاوى القضائية إجراءات روتينية قابلة للحل.

ولفت سعد إلى أنه لا يكره زوجته السابقة. وعن الاستفزاز المتبادل بينهما على المواقع، قال: “بصراحة هي معاها حق”. وتابع أن معرفته بالمواقع وكيفية عملها محدودة، وأنه أعاد نشر أحد التعليقات من دون انتباه، وهو ما يفعله دائماً.

ورأى أحمد سعد أن الموقف ليس حساساً ولم يرَ في المنشور ما هو جارح إلى أن نشرت سمية تعليقها حتى عرف أنه أخطأ. وكشف أنهما تبادلا التحية والمزاح في الكواليس وأنها شكرته على حضوره، كما عاتبها على ما كتبته من أنه شارك في المسلسل ليسترزق، معتبراً أن هذا ليس أمراً معيباً ومؤكداً أنه لم يتقاضَ لقاء ذلك أي أجر.