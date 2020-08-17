في اول ردة فعل لها، بعد تداول صور عارضة الازياء الارمنية السورية نيكول سعفان والتي تحدثت الانباء عن انها حبيبة طارق العريان، طليقها ووالد طفليها، قامت اصالة بنشر صور توأمها علي وادم منذ قليل مؤكدة انهما كل سعادتها.

وعلقت اصالة على الصورة كاتبة: “صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل .. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالاً صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور .. أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة .. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر”.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل اليوم بعد الكشف عن ان العريان وسعفان يقضيان وقتا رومانسيا في الساحل الشمالي.