أطلّت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ على المتابعين بصورة عارية بالكامل، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كيم في الصورة وهي جالسة القرفصاء بإثارة، وقامت بتغطية مناطقها الحساسة بالورود، مُظهرة القليل من صدرها، وقد تخطت صورتها المليون اعجاب بيوم واحد فقط.

يذكر أن كيم قررت الإستجمام مؤخراً في رحلة عائلية بعد أنباء عن طلاقها من زوجها مغني الراب الشهير كانيي ويست، كما إستعرضت صوراً لها على الشاطئ في جزيرة توركس وكايكوس في الباهاماس لتستمتع بأشعة الشمس والجو الدافئ.





