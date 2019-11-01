كيم كارداشيان تتحول الى شقراء بملابس السباحة وتطلب 10 ملايين دولار

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، أنها تحولت “رسمياً الى شقراء”.

ونشرت صوراً لها بلون شعرها الجديد، بإطلالت مختلفة ومنوعة بين ملابس البحر وفساتين السهرة، مركزة على درجات مختلفة من اللون الزهري.



وفي سياق منفصل، تطالب كارداشيان تعويضاً قدره 10 ملايين دولار من شركة iHandy أحد تطبيقات الهواتف الذكية، متهمةً اياها بانتهاكه= خصوصيتها.

واستخدمت iHandy صورة لكارداشيان من حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، من دون الحصول على إذن منها، لأغراض تسويقية.

يُذكر أن كارداشيان تتقاضى من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار اميركي، لكل إعلان تنشره على “إنستغرام”،