تواصل نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كاردشيان الاستمتاع بعطلة عيد ميلادها الاربعين والتي تقضيها على جزيرة خاصة بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وفي احدث مشاركاتها، نشرت كيم كاردشيان مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه بإطلالة ساحرة ببكيني اخضر.

وكانت كيم كادرشيان قد شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور ومقاطع فيديو والتي ترصد جانبا من الاحتفالات بعيد ميلادها.

ولم توضح كاردشيان ويست اسم الجزيرة التي احتفلت فيها بعيد ميلادها، حيث ظهرت مع صديقاتها وهن يرقصن ويلعبن بالقرب من أحد الشواطئ فى أجواء مبهجة من احتفالات عيد ميلادها، كما كتبت عبر حسابها الرسمى على تويتر: “رقصنا وركبنا الدراجات وسبحنا بالقرب من الحيتان وركبنا قوارب الكاياك وشاهدنا فيلمًا على الشاطئ وغير ذلك الكثير”.

ولم تسلم كيم كاردشيان من الانتقاد بسبب هذه الاحتفالات خاصة وانه يكن هناك التزام فى الحفل بالإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فلم تلتزم تليفزيون الواقع الأمريكي بالتباعد الجسدى خلال حفلها، ولم تكن مرتدية الكمامة وكذلك صديقاتها، بحسب الفيديوهات التي نشرتها على إنستجرام.

وتواصل كيم كاردشيان الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين ومشاركة متابعيها كيفية احتفالها به، مثلما ظهر مؤخراً من خلال حسابها على موقع إنستجرام حينما شاركتهم بأكثر من صورة منه، وعلقت عليها بكتابة رسالة إلى الجميع قالت فيها أنها تشعر بكثير من التواضع والبركة خاصة مع ذهابها إلى جزيرة خاصة بصحبة أصدقائها وعائلتها لعبت فيها مع الحيتان حسب قولها، واستمتعت بوقتها بأفضل شكل.