استعرضت النجمة الامريكية كيم كاردشيان جسدها بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك احتفالا بعيد ميلادها الاربعين.

وظهرت كيم كاردشيان في الصور بالبكيني وهي تقف على شاطىء البحر مستعرضة منحنيات جسدها وعلقت عليها كاتبة: “This is 40” في إشارة الى اتمامها عامها الاربعين.

وبحسب موقع “الدايلي ميل”، فإن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلادها في جزيرة خاصة في الكاريبي برفقة زوجها واصدقائها المقربين.

يذكر ان كيم كاردشيان تحظى بشهرة عالية في كافة أنحاء العالم وقد نجحت بتكوين ثروة هائلة جعلتها دوماً ما تحتل المراكز الأولي في قائمة أغني المشاهير حول العالم، بفضل علاماتها التجارية والملايين الذي يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي.