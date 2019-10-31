كيم كاردشيان تعلق على اعتراف الكونغرس الامريكي بالابادة الارمنية.. فماذا قالت؟

أشادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بقرار الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”، من قبل العثمانيين.

ونشرت كيم كاردشيان صورة لها بصحبة أطفالها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة باللون الاسود وعلقت على القرار قائلة:” امس كان انتصار كبير للشعب الارميني عندما اعتراف الكونغرس الامريكي بالابادة الارمنية”.

وتابعت “التقطت هذه الصورة لي ولأطفالي هذا الشهر في موطني الأصلي، أرمينيا، بواسطة جاكي نيكرسون”.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 رافضين، قرارا يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ”الإبادة الأرمنية”، في سابقة في الكونجرس حيث طرحت منذ عقود نصوصا مماثلة بلهجة مباشرة لكن لم يتم تمريرها.

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