كيم كاردشيان مع ابنها الرابع: “انه افضل طفل”

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان فى صورة جديدة لها برفقة طفلها الرابع “سالم ويست” وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت كيم كاردشيان على الصورة قائلة: ” رجلى الصغير هو أحلى من أي وقت مضى! إنه بصراحة أفضل طفل. ينام طوال الليل وحتى الآن أكثر هدوءا لي. كيف حالفني الحظ”.

My little man is the sweetest ever! He’s honestly the best baby. Sleeps through the night and by far my most calm. How did I get so lucky pic.twitter.com/5Z1IU3Dqz0

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 26, 2019