شاركت الفنانة الكويتية “أحلام الشامسي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصوره لها وهي على شاطىء البحر تستمتع بقضاء الإجازة الصيفية. وفاجأت أحلام جمهورها بهذه الصورة، حيث أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بنشر صورة لها وهي على البحر .

حيث أطلّت أحلام بالصورة التى كانت بتقنية – الأبيض والأسود- وهي تجلس على كرسي تحت مظلة على الشاطئ مرتدية فستاناً صيفياً مكشوف الكتف وتبين أنها التقطت بعدسة ابنتها “لولوة الهاجري”. وأرفقت أحلام الصورة بالتعليق فقالت: “تشرق الشمس وتغيب”.

يُذكر أن الفنانة أحلام قد أعربت مؤخراً عن حزنها الشديد بسبب وفاة أحد معجبيها، حيث نشرت صورة له بحسابها على إنستجرام، كما نعته من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” فكتبت: “انتقل الى رحمة الله أخوي وصديقي المخلص الصدوق بدر العليان أحد أصدق جمهوري”. وأضافت: “أصعب تغريدة كتبتها على تويتر أحس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الأيام خير أيامك ويبدلك دار خير من دارك وأهل خير من أهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي”.