علق المطرب أحمد سعد للمرة الأولى على واقعة طلاقه المفاجئة من زوجته وأم ابنتيه مصممة الأزياء علياء بسيوني.

أحمد سعد يعلق على خبر إنفصاله

وخلال تسلمه جائزة موريكس دور لأفضل مطرب عربي والتي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت قال أحمد سعد لوسائل إعلام لبنانية ردا على سؤال “هل شعر بالحرية بعد الانفصال؟”: تقصد الحرية من غير جواز.. هو كده كده أنا حر دائما”.

وهذا هو التصريح الأول لصاحب “عليكي عيون” حول موضوع طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء في 31 أغسطس انفصالها عن أحمد سعد في قصص “إنستجرام“، وقالت “حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة”.

وتابعت “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل”.

لتختتم علياء البسيوني هجومها قائلة “ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت”.

كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.

علياء بسيوني

يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أغسطس 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو الماضي.

زيجات أحمد سعد

الزوجة الأولى لأحمد سعد من السيدة لبنى بيومي وهي أم أبنائه جودي وأحمد، حيث إن أحمد سعد أطلق على نجله نفس اسمه، ولم تستمر الزيجة الأولى ووقع الطلاق بينهما ثلاث مرات متتالية.

ريم البارودي زوجة ل 6 أيام فقط

أما الزوجة الثانية فكانت الفنانة ريم البارودي وأعلنت الخطوبة عام 2011، وحدث الانفصال سريعا، ومع زواجه من الفنانة سمية الخشاب خرجت ريم وأكدت أنها لم تكن خطيبة سعد وإنما زوجته لمدة ستة أيام، وأشهرت وقتها وثيقة عقد القران، وقالت أنها أخفت الأمر لأسباب خاصة لا يمكن ذكرها.

سمية الخشاب الزوجة الثالثة

الزوجة الثالثة هي الفنانة سمية الخشاب التي تزوج منها أحمد سعد في 2017 بعد فترة حب عاصف نشأت في كواليس أول تعاون فني بينهما، واستمر زواجهما عامين ولكن انتهت العلاقة بإعلان الطلاق دون إنجاب أطفال.

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