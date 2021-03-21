خلال الجزء الثاني من حوارها مع «برنامج السيرة» في يوم الجمعة الماضي، الذي تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني، نفت الفنانة المصرية إلهام شاهين تسبب زميلتها الفنانة سهير رمزى في طلاقها من زوجها الأول الدكتور عادل حسني.

وقالت إلهام شاهين: «تزوجت من عادل حسنى وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغنى البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزى وسألته فأنكر، وقبل نزول الفيلم اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وهو فيلم مرة واحدة وخلاص».

"انتي اطلقتي في الجوازه الأولانيه بسبب إنك غيرتي لما جوزك أنتج لـ سهير رمزي من غير ما يقولك"

النجمة إلهام شاهين بتحكي سبب طلاقها في أول جوازه ليها#السيرة pic.twitter.com/OELtfEz7Ub — dmctv (@dmctv) March 19, 2021

وأضافت: «كان طول الوقت يقولي ابعدي عن الوسط وتخلفي وتربي عيال، دا كان تفكيره، كان عايز يبعدني عن الفن، عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن، وأنا فنانة وأنت راجل سياحة إيه اللي دخلك الفن؟».

وردت على سؤال: غيرتي عشان الفيلم لـ سهير رمزي؟، قالت إلهام شاهين: «لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن لو عايزة أتجوز راجل من أهل الفن كنت اتجوزت».

وتابعت: «قرأت في الجرايد بيعمل تاني فيلم لـ سهير رمزى، واجهته قالي لا، وكنت في استديو الأهرام بصور البراري والحامول وجالي صحفي قالي حظي حلو لسه عامل موضوع مع عادل حسني، سألته كنت معاه في المكتب، قالي في استديو نحاس بالصدفة قابلته في أوضة سهير رمزى، وروحت جري على الاستديو، لقيت عربيته واقفة، ولقيته هناك، عادل قالي: أنا كداب عايزة إيه؟ قولتله أطلق».

ونفت إلهام شاهين تسبب سهير رمزي في طلاقها، قائلة، «ملهاش علاقة بطلاقي، كدبه السبب، فكرة الإنتاج من ورايا وإنت راجل كداب أنا ست صريحة وبكره الكدب جدًا».