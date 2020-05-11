نشرت الممثلة التركية “هازال كايا” والمعروفة في الوطن العربي بإسم “نهال” أو “فريحة” ، صورة عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لإبنها الرضيع كاشفة عنه وجهه بوضوح لأول مرة.

حيث نشرت هازال صورة واضحة لملامح وجه إبنها،وهي تحمله، وعلّقت عليها قائلة: “منذ كبرنا وحتى عيد الأم، من الصعب الاهتمام بالأطفال. اليوم عيد الأم الأول بالنسبة إلي… أهنئ اليوم جميع النساء اللواتي يعملن ويطعمن وينشئن بمحبة كبيرة أي مخلوق حي”.

وانهالت التعليقات من متابعي ومحبي هازال والتى أشادت بجمال الطفل، وأكدت على الشبه الكبير بينه وبين والدته.

يُذكر أن هازال كايا، ولدت في مدينة عنتاب بـ تركيا. تنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. حضرت كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. أنها لا تزال حاليا تدرس في اسطنبول. انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت 7 سنوات من العمر. تعرفت إلى عالم الفنون في سن مبكرة جداً، أخذت وهي طفله دروس الباليه وكمان لمدة 7 سنوات. تحب أيضا التانغو ، وتطوير مهاراتها. فريقها المفضل في كرة القدم هو بشيكتاش. كما تتحدث كايا عديد من اللغات بالإضافة إلي لغتها الأم (التركية) حيث أنها تتحدث الإنجليزية بطلاقه والفرنسية وتتعلم حاليا اللغة الألمانية

أما عن حياتها الفنية ، فكان أول دور لها عام 2007 في “جينكو” (الحلم الضائع) المسلسل التلفزيوني حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية. وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدة من خلال اللعب (نهال) في العشق الممنوع. كما لعبت دور (فريحه) في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان (Adını Feriha Koydum) (سميتها فريحه) . نسب المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا. لعبت دور ابنة بواب محاصره بين حياتين؛ كما ان كايا أخذت شعبية كبيرة لتمثيلها وجمالها في (Aşk-ı Memnu) (العشق الممنوع). واسمها الحقيقى هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ ان كانت صغيره.