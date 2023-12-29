كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن سبب انتهاء خطبتها التي تمت في بداية 2023 بطريقة رومانسية أمام الجميع خلال حلولها ضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي“.

رنا رئيس تتحدث عن تجربة انفصالها عن خطيبها

قالت الفنانة رنا رئيس: “أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالاتها، لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، لأنها مشاعر حقيقية”.

عن سبب الانفصال، قالت: “كان في خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة”، وذلك حسب تصريحاتها لبرنامج “تفاعلكم”.

خطوبة رنا رئيس على الهواء

كانت رنا رئيس قد استقبلت طلب خطبتها خلال برنامج “معكم منى الشاذلي” حيث سألتها منى الشاذلي عن حالتها العاطفية وقام شريك حياتها بالخروج من وسط الجمهور وقامت بوضع خاتم الخطبة أثناء الحلقة.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية أخرى، تنتظر رنا رئيس عرض أحدث أفلامها “عصابة عظيمة” في دور السينما قريبا، ويشاركها البطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

وعرض لـ ياسمين رئيس مؤخرا في دور الهرض السينمائية فيلم “أولاد حريم كريم” مع عدد كبير من النجوم والفنانين

الفيلم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

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