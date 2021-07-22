شارك سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، تفاصيل جديدة بعد أزمتهما الأخيرة والحكم بحبسه 30 يومًا.

وقال سامح سامـي، إنه سيحدد موعدا جديدا للاستئناف الخاص بقضيته مع الفنانة في نسب توأمه بعد أن حكم عليه بدفع نفقة قدرها مليون و600 ألف جنيه مصري، حيث كتب سامي، عبر صفحته الشخصية: “استئناف قضية الـDNA.. سيتم تحديد الجلسة بعد العيد”.

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وردا على سؤال بعض الأشخاص له حوله جهله بمسألة التلقيح الصناعي، قال: “حضرتك إحنا عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائمة التردد على لندن وكانت تصر على عمل العملية هناك، وعرفت بعد كده إن السبب إنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معاها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي”.

يُذكر أن عاقبت محكمة الأسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

من ناحية أخري، أعربت هالة صدقى، عن ثقتها بأن أبنائها سوف يكونوا أقوياء بعد المحنة التي تعرضوا له مؤخراً بسبب إصرار والدهم على أن يكون حديث الناس، وتابعت:” أنا كنت عاوزه أن الأولاد يفتخروا من أبوهم مش يتكسفوا منه.. منذ 7 سنوات وأنا بتشتم.. و عندى تسجيلات لزوجى وهو بيشتم .. وأنا لو شتمت فيه وطلعت اللى عندى سيتضرر أولادى “.

وأضافت “هالة صدقى”، خلال اتصال هاتفى بـ “برنامج الحكاية“، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة ” mbc مصر “، أنها حاولت كثيراً أن تجعل الأمر في طى السرية، ولكن إصرار زوجها الحديث عبر السوشيـال ميديا، من أجل الشهرة، سبب انتشار الأمر.

وتابعت صدقي:”مكنتش مهتمة بيها أوى ولا مركزة فيها زى الناس ممتخيلة لأن حكمها معروف.. الأمر كان مزعج لأولادى وحاولت أنى أخفى الأمر عن أولادى لكن هو كان حابب الظهور”.

ولفتت هالة صدقى، إلى أن الديانة المسيحية لا يوجد فيها طلاق، وعلى الرغم من ذلك كتب زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنه طلقها.. وتابعت: “مفيش في المسيحية طلاق بس زوجى طلع على السوشيال وقال ليا أنت طلاق”.

وأكدت هالة صدقى، أن زوجها لا يمتلك مسكن في مصر، وعندما تزوجها عاش معاها في منزلها، وتابعت:” لما اجوزنى اجوزنى في بيتى وعاش على فرشتى .. ملهوش بيت في مصر ..أنا نفقتى 8 آلاف جنيه في الشهر ومش بتدفع.. دفع الدفعة الأولى منها فقط لأنه كان عاوز ينزل مصر.. هو عاوز فلوس وطلب منى أنى اتنازل عن حاجات”.

وأشارت هالة صدقى، إلى أنها أبلغت النائب العام أن زوجها يقوم بنشر مستندات مزورة عبر السوشيال ميديا، ناصحة الصحفيين بعدم الانسياق خلف ما ينشره، وتابعت:” مين اللى هيورط في الحاجات دى.. الصحفى اللى بينشر.. هو نزل مصر 22 يوم ولم يسأل عن أولاده .. هو مستخدمهم سلاح”.

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