عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة السورية “سلاف فواخرجي”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة لوالدتها الراحلة (الكاتبة والأديبة ابتسام اديب) في مرحلة شبابها والتى بدت جميلة جداً مقارنة بإبنتها.

صورة للكاتبة ابتسام اديب والدة الفنانة سلاف فواخرجي في مرحلة شبابها

وعلي الصعيد الفنى، نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو ترويجي لمشهد يجمعها بالنجم أيمن زيدان من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث ظهرت وهي تخاطب أيمن بالقول: ” لاقيلي حل .. طالعني من العتمة ” . ولاقى الفيديو الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سلاف ومتابعيها والذين أكدوا انهم بانتظار المسلسل.

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .

كما يعرض حالياً لسلاف مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث يعد العمل من الأعمال المثيرة للجدل وتشارك بطولته مع مجموعة من النجوم هم مهيار خضور وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ووسيم الرحبي و آخرين .