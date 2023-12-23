حقق برومو “فيلم الإسكندراني” إجمالي مشاهدات بلغت 16 مليون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط.

وحقق برومو فيلم “الإٍسكندراني” عبر حساب الفنان أحمد العوضي على “فيسبوك” 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة. بينما حقق عبر “تيك توك” 3 مليون مشاهدة، وحقق 3 مليون مشاهدة على إنستجرام.

أحمد العوضي يستعد لفيلم “الاسكندراني”

ويعتبر فيلم “الإسكندراني” أول عمل سينمائي من بطولة أحمد العوضي.

فيلم “الإسكندراني”

“الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي وزينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

كما سجل الفنان محمد شاهين الأغنية الدعائية للفيلم، والأغنية بعنوان “أنا الفيلم” غناء محمد شاهين وكلمات رامى جمال ولحن عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أحمد العوضى في رمضان 2024

ومن ناحية اخري يخوض أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل حق عرب .

مسلسل “حق عرب” تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

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