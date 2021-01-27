عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “ليلي علوي”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صور لوالدتها الراحلة (نيفين علوي الشهيرة بإسم ستيلا) في مرحلة شبابها والتى بدت جميلة جداً مقارنة بإبنتها.

ارتباط كبير جمع الفنانة ليلى علوي بوالدتها السيدة “ستيلا” الأم اليونانية، التي صارت الأب والأم لأبنائها بعد انفصالها عن زوجها في وقت مبكر، وذلك حينما كان عمر ليلى علوي 10 سنوات. وكانت السيدة نيفين علوي تحرص على اصطحاب ليلى معها أثناء عملها بالإذاعة، حيث كانت بدايتها في عام 1964 حينما تم اختبارها وتفوقت على الجميع.

نيفين علوي هي إذاعية مصرية، وهي من أصول يونانية تنتمي إلى أحد الجزر اليونانية والذي لا يعرفه الكثيرون عنها أنها إذاعية كبيرة، بدأت العمل في الإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي اليوناني، عام 1964، حيث أجرت عن طريق السفارة اليونانية اختبارات الإذاعة مع 30 يوناني، وبعد حصولها على المركز الأول تأهلت هي للوظيفة، كمقدمة ومعدة برامج، واصفة أن قديمًا كان العمل في الإذاعة مثل الأسرة توفيت يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في عام 2017.

وعلي الصعيد الفنى، تعود ليلي علوي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ”فيلم ماما حامل”، الذى تعمل على تصويره حالياً لطرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية. الفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلي علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

كما أنتهت ليلي علوي منذ فترة من تصوير فيلم “التاريخ السرى لكوثر” تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.