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لأول مرة محمد رمضان ينشر صورة مع شقيقته .. والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “

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نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” تجمعه بشقيقته وهي المرة الأولى التي تظهر بها على السوشيال ميديا معه .

وظهر محمد رمضان مع شقيقته داخل منزله الخاص .

وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة : ” أختي .. إيمان رمضان ” .

ولاقت الصورة تفاعلا وإعجابا كبيرا من جانب محبي ومتابعي محمد رمضان وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي والكبير بينهما حيث لهما نفس الملامح .

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my sister @eman_ramadan_333 ❤️

A post shared by Mohamed Ramadan 👑 MR1 (@mohamedramadanws) on

 

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