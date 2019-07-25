لأول مرة محمد رمضان ينشر صورة مع شقيقته .. والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “

نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” تجمعه بشقيقته وهي المرة الأولى التي تظهر بها على السوشيال ميديا معه .

وظهر محمد رمضان مع شقيقته داخل منزله الخاص .

وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة : ” أختي .. إيمان رمضان ” .

ولاقت الصورة تفاعلا وإعجابا كبيرا من جانب محبي ومتابعي محمد رمضان وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على الشبه القوي والكبير بينهما حيث لهما نفس الملامح .