أصبح التحرش الجنسي حديث المجتمع المصري خلال الفترة الماضية بسبب قضية الطالب “أحمد بسام زكي” الذي أغتصب وتحرش بعشرات الفتيات وأصبحت قضيته حالياً قضية رأي عام، ويبدو أن نجوم الفن قرروا تدعيم الفتيات في أزماتهن مع ما يتعرضن له من تحرش جنسي وأعتداءات .

وكان للفنانة المصرية “ياسمين صبري” دور كبير خلال الساعات الماضية، حيث نشرت عبر خاصية ستوري لحسابها الرسمي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” بصور أظهرت من خلالها أرقام المجلس القومي للمرأة التي يتم الإبلاغ عليها بحوادث التحرش الجنسي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها ياسمين موقفاً ضد مثل هذه السلوكيات في المجتمع فعادة ما كانت تفضل الحديث عن إطلالاتها وأعمالها الفنية فقط .

في سياق آخر، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تصدرت التريند علي السوشيال ميديا منذ عدة أيام، بعد نشرها عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، ظهرت فيها اثناء خضوعها لبعض التمارين المنزلية في حديقة منزلها، حيث قامت ياسمين بأداء حركة “فتح الحوض” وهي نفس الحركة التي سبق وان ظهرت وهي تؤديها في احد النوادي الرياضية. وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيها الذين أشادوا برشاقتها وجمالها .