نشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة صور جديدة على خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024.

وتألقت الفنانة ميريام فارس بإطلالة مثيرة للجدل، حيث أطلت بفستان باللون الأصفر منفوش مرصع بالكريستال على جوانب الفستان، منفوش اليدين، مكشوف من منطقة الصدر.

تفاصيل إطلالة ميريام فارس

واستكملت ميريام فارس الإطلالة بارتداء جوانتي باللون الأبيض لتخطف الأنظار، فهي تميل إلى ارتداء ما يلفت الأنظار.

واعتمدت ميريام فارس على تسريحة شعرها الكيرلي فهي تميل له في كل ظهور، وحملت حقيبة باللون الفضي في الابيض لتتناسب مع الإطلالة.

واختارت ميريام فارس المكياج الهادئ، فرسمت العين بالايلانير الاسود مع الايشادو البني الهادئ، والبلاشر واحمر الشفاه بالالوان الترابية اللامعة.

تعليقات الجمهور

وانهالت انتقادات الجمهور الذي اعبر إطلالتها جريئة جدا، ومن بين التعليقات: ” متل لي لابس كيس نايلون ومخزوق”، “اسبوع الموضة مش اسبوع العري”، “حاولت تعمل ستايل غريب لكن المحاولة باءت بالفشل”، “إطلالة كارثية وفاضحة”.

أخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “تزلزلها”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب“. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

نجاح كليب قضيها انبساط

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أيضا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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