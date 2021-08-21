على الرغم من أن ملامح الوجه تعتبر من أكثر الأشياء التي تميز بين إنسان وآخر، إلا أنها قد تتشابه مع بعض المشاهير، والغريب في الأمر أن التشابه ليس بسبب صلة قرابة، بل هو فقط محض صدفة، وهو الأمر الذي جمع بين العديد من الفنانات في بقاع العالم وغيرهن سواء من فنانات مثلهن أو بفتيات عاديين.

ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية أيتن عامر التى نشرت عبر حسابها على موقع التغريدات الصغيرة “تويتر” عدة صور لشبيهتها المغنية الأمريكية “لورين جوريجوي“، وهو ما تفاعل معه متابعيها الذين علّقوا “لما تكون شبه آيتن عامر أكتر من آيتن نفسها”.

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وبالتعريف عن لورين جوريجوى فهى مغنية كوبية – أمريكية، معروفة بكونها عضوة فى فرقة الفتيات الغنائية فيفث هارمونى.

أيتن عامر تصور “أنا قبلت” ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل “زى القمر”

هذا وتصور الفنانة آيتن عامر مشاهدها فى حكاية “أنا قبلت” من الموسم الثانى لمسلسل “زي القمر“، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام، داخل ديكور مستشفى أمس الجمعة، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام قمر وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين.

حكاية “أنا قبلت” ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل “زى القمر”، حيث تقوم درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل اسم “غالية” تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وآخرين، كما بدأت صابرين الحكاية الثانية بعنوان “واحد في المية” تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات “حتة منى” بطولة النجوم إلهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، وأيضًا حكاية”مش هنفرح بيكى” بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن و من إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و”ست الهوانم” بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

آخر أعمال أيتن عامر

يُذكر أن النجمة آيتن عامر قدمت آخر أعمالها “مسلسل كوفيد 25” في موسم شهر رمضان 2021 الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب النجوم: يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وأحمد نادر جلال، وديانا هشام، وإسلام جمال، وادوارد.

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