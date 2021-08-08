كثير ما نرى شبيهات فتيات يحاولن تقليد نجماتهن في تسريحات الشعر أو طريقة المكياج والإطلالات وعمليات التجميل. وهنا أشعلت الفتاة الجزائرية “سارة اكرام” مواقع التواصل الإجتماعي خاصة إنستجرام بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية “ميريام فارس“، فأدهشت جمهورها خلال الفترة الماضية من شدة الشبه الذى يجمع بينهما.

ويذكر أن سارة إكرام كانت واحدة من مشتركات برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي فى موسمه الـ 12، وقد نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو لها على حسابها على ” إنستجرام “، وهى تغني أغنيتها الشهيرة “شوف حالك علي”.

من ناحية أخرى بدأ يزداد عدد متابعي سارة إكرام على صفحتها الخاصة بانستجرام بشكل ملحوظ يوماً بعد يوم حتى وصلوا إلى 195 ألف متابع، منذ تداول صورها هي و”ميريام” على السوشيال ميديا، فسارة تمتلك لوك يشبه النجمة اللبنانية حتى فى طريقة لبسها، ذلك الأمر جعل كل جمهور ميريام يشعر أكثر بشدة الشبه بينهما.

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من ناحية أخري، خضعت المطربة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة. ونشرت “ميريام” صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”. وظهرت ” ميريام ” في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: “أنظري إلى الجانب المشرق والملون بحياتك”.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا” من وثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة Netflix. غدارة يا دنيا” من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش

ونشرت مريام فارس البرومو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: “أقدم هذا الفيلم الوثائقي على طريقة تلفزيون الواقع .. يعرض الآن على نت فليكس، وظهرت فارس في عدة لقطات على المسرح أثناء غنائها أمام الجمهور.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر « داني » معها في الفيديو، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

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