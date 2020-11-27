أعلنت الفنانة المصرية ​لارا إسكندر​ في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن وضعها مولودتها، وأشارت إلى أن سنة 2020 حملت أحداث غريبة ومصاعب طالتها وطالت كل فرد خصوصاً بالظروف الراهنة، وقالت:” بس في بدايات السنة إكتشفت إن ربنا بعتلي هدية و نعمة ملأتني بالأمل. كنت دائما عارفة إني مش هأعلن الخبر إلا في الوقت المناسب لأن ما فيش حاجة أكتر قدسية من إن إنسان صغير يكون بيكبر جواك. والوقت المناسب هو دلوقتي”.

كما وأشارت أن وبإخفاءها لهذا الخبر حرصت على وضع حدود ثابتة للأخبار المتعلقة بحياتها وحياة عائلتها الشخصية طالبةً من جمهورها التفهم حفاظاً على خصوصيتها وإختتمت: “أنا مبسوطة جدا إني بشارككم الخبر ده، حتى لو كان متأخر بـ 9 شهور”.



