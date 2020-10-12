تواصل الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية استعراض جسدها خلال فترة الحمل بإطلالات جريئة تثير الجدل في الكثير من الاحيان وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وفي احدث اطلالاتها، ظهرت لاميتا فرنجية في البانيو بينما تم تصويرها من اعلى وعلقت كاتبة: “أحتفل بجسدي وأنوثتي وقدرتي على خلق واحضار حياة الى هذا العالم .. حمل حياة في داخلي لمدة 9 أشهر أمر يفوق السحر ..”.

وكانت لاميتا فرنجية قد شاركت قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء قيامها ببعض التمارين الرياضية وعلقت كاتبة: “الرياضة اثناء الحمل.. كل ما يشعر الام سعيدة يجعل الطفل اكثر سعادة.. اقوم بذلك لأنني اريد واستطيع ليس لانني مضظرة على ذلك.. اقوم بكل ما يزيد طاقتي لأنه مهم بالنسبة لي ان احب نفسي وان اعجب بما اراه في المرأة”.

وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم “بنت من دار السلام”، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه