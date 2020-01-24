لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة من دون ملابس في دبي

شاركت الممثلة والعارضة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ متابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لاميتا فرنجية على شرفة غرفتها في دبي بإطلالة جريئة، حيث أطلت من دون ملابس وتلف نفسها بالشرشف، وسرحت شعرها الطويل بطريقة ذيل الحصان وعلّقت لاميتا على الصورة كاتبة “صباح الخير.. هذا المنظر من غرفتي”.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من ​تامر حسني​، و​مي عز الدين​، والراحل ​عزت أبو عوف​، وإخراج محمد سامي.