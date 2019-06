لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة بالمايوه

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

#shinebright #sunrise_sunsets #orangeisthenewblack #goldenhour #calm #chill #lovetheview #seascape #morningcoffee #myworld #islandlife #zayanuraiislandabudhabi #golddress #saltyhairdontcare #freshlook #memories #myserenity #moods #lifestyle #liveoutdoors