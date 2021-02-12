أطلت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ على متابعيها بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها مستلقية وسط الطبيعة تحت أشعة الشمس وهي تقرأ كتاب، ولفتت فرنجية أنظار متابعيها بملابسها الرياضية المثيرة، إذ عمدت في إطلالتها إلى إرتداء شورت قصير باللون البيض وجوارب عالية تحت حذائها الرياضي، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة.

يذكر أن فرنجية تحرص بشكل مستمر على مشاركت متابعيها تفاصيل يومياتها مع أطفالها وعائلتها، وكانت قد رزقت مؤخراً بطفلها الثاني، واختارت له اسم إيريك بعدما أطلقت على إبنها الأول إسم “جاستن”، وهي تحرص على إطلاع متابعيها على كل جديد لها.





