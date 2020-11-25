نشرت عارضة الأزياء اللبنانية والممثلة ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة، تستعرض فيها حملها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل ظهرت فرنجية بإطلالة من أحدث ظهور لها، بالشورت والكنزة باللون الزهري، وذلك في أحد الأماكن المطلة على البحر، وبدت بدورها في إطلالة إستعرضت فيها حملها ببطن منتفخ وفي مرحلة متقدمة من الحمل، وإعتمدت تسريحة شعر ناعمة وإرتدت نظارات سوداء اللون.

وأشارت في تعليقها أنها أمضت يوماً جيداً ولاقت الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها إعجاب عدد كبير من متابعيها، وكانت التعليقات كالتالي:” قمر ، إنشالله دائماً أيامك جميلة”.





