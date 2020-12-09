وضعت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ مولودها الثاني مساء يوم الاثنين الماضي وأعلنت الخبر من خلال نشر الصور الأولى معه من داخل المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

واختارت لاميتا فرنجية اسم ايريك لابنها الثاني بعدما أطلقت على إبنها الأول إسم “​جاستن​” إذ يبدو أنها تفضل الأسماء الأجنبية بدلا من الأسماء العربية المعروفة.

كذلك نشرت لاميتا صورة لطفلها الأول جاستن في اللحظة التي التقى فيها بشقيقه الجديد، إذ وضعته داخل سلة خاصة للأطفال أمام باب المنزل، وبدت على الطفل ملامح الذهول والسعادة بعد رؤية شقيقه الأصغر وعلقت لاميتا على الصورة قائلة: “مرحباً بك في المنزل، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرا يا عزيزي ​إيريك​”.