ما ان أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري عن تحضيره لأوبريت وطني بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي يضمّ مجموعة من النجوم مثل حسين الجسمي وماجد المهندس وراشد الماجد ونوال الكويتية وعبدالمجيد عبدالله وأصالة نصري، حتى دشّن روّاد الإنترنت هاشتاغ “استبعدوا اصالة” وتصدّر تويتر.

أمّا سبب معارضة الشعب الاماراتي لمشاركة الفنانة السورية اصالة نصري في الاوبريت الوطني فيعود إلى وضع الأخيرة علامة إعجاب على تغريدة للفنانة اليسا هاجمت فيها الدول العربية الّتي وافقت على التطبيع مع إسرائيل.

ويبدو أن تغريدة اليسا الّتي جاء فيها “فلسطين بقلبي وحلمي أزورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه أنه ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بها الموضوع، خاصة أنه هو أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمروا عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع إسرائيل”، قد وضعت اصالة في مأزق.

واعتبر ناشطون على تويتر أن إعجاب اصالة بتغريدة اصالة هو بمثابة مشاركتها بالهجوم على الامارات العربية المتحدة، وأعلنوا عن رفضهم مشاركتها في هذا العمل الوطني.