كشفت الفنانة المصرية ” أنغام ” في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج عن موقفها من قبول اعتذار الفنانة السورية ” أصالة ” التي تقدمت به منذ فترة وإمكانية حدوث صلح بينهما .

فأشارت أنغام إلى أنه لا مجال للصلح بينها وبين أصالة واصفا ما حدث ب ” المعارك السخيفة ” وانها لديها الكثير من المهام الأكثر أهمية .

كما وصفت أنغام العلاقة بينهما بأنها لا حرب ولا سلم وتابعت : ” الخطأ بحقك عن غير قصد يختلف عن أن أخطئ بحقك بقصد وأعاند وأزيد فهذا ليس خطأ بل له إسم آخر ” .

يذكر أن خلافا كان قد وقع بين أصالة وأنغام بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” والذي أدى إلى إنقطاع التواصل والعلاقات بينهما لفترة طويلة .