لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

شهد يوم أمس الثلاثاء إفتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته ال 35 والمقام في مدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية .

وتواجدت الفنانة المصرية ” لبلبة ” من ضمن الحاضرين لحفل الإفتتاح والتي تعرضت إلى موقف محرج عقب انتهاء الحفل أثناء خروجها من المسرح .

حيث تجمهر محبيها من جمهورها حولها لالتقاط الصور التذكارية معها وهو ما أعاقها عن الخروج وتعثرت في ذيل فستانها الطويل وكادت أن تسقط وهي تردد : ” يا جماعة رجلي ” .

وظل الجمهور يتدافع من أجل التصوير معها وبعدها أخذت تقول : ” خرجوني من هنا مشوني ” .

يذكر أن الدورة ال 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات أو عروض الأفلام والإصدارات الخاصة إلى جانب الورش السينمائية .

ويتضمن 5 مسابقات هي : مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلما .. بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير والتي تتضمن 16 فيلما .. ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما وأخيرا مسابقة السيناريو .