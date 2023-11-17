76 عاما مرت على ميلاد الفنانة الجميلة لبلبة والتى بدأت حياتها الفنية وهى لا تزال فى سن السادسة من عمرها فى فيلم “حبيبتى سوسو” عام 1951 بعدها أصبحت هوايتها تقليد الفنانين كما أبدعت فى التمثيل والرقص والغناء.

أحدث ظهور للفنانة لبلبة من أمام مطار القاهرة الدولي

نشرت الفنانة لبلبة صورة لها برفقة طايرين مصريين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الـ إنستجرام، وكانت تظهر في هذه الصورة ترتدي بالطو من أمام مطار القاهرة الدولي.

وعلقت أنها صورة للذكرى عند عودتها إلي مصر وطنها على إحدى طائرات مصر الطيران .. وشكرت شكر خاص لكيارين هذه الطائرة.

ما لا تعرفه عن لبلبة

تبلغ لبلبة من العمر الآن 76 عامًا قضت أكثر من 70 عاماً منه في الفن، بعد أن اكتشفها الكاتب، أبو السعود الإبياري، عام 1951 ومنحها دوراً في فيلم “حبيبتي سوسو”، وكانت طفلة لم تتجاوز السادسة، فأطلق عليها اسم “لبلبة” كنوع من الدلع والإيحاء لطلاقة لسانها وشقاوتها، وقدرتها العجيبة في تقليد الفنانين.

أما اسمها الحقيقي فهو “نينوشكا مانويل كوبيان”، وولدت في القاهرة عام 1946 لعائلة من أصول أرمنية، وهي ابنة عمة الفنانتين لبلبة والطفلة فيروز، وقد ظهرت عليها علامات الموهبة مبكراً، مثلما ظهرت على قريبتيها، فعملت في فرق استعراضية قبل أن تلتقطها السينما.

أعمالها الفنية

تثم بدأت في مسيرة طويلة، كان نتيجتها عدد كبير من الأفلام الناجحة، حيث يتجاوز رصيدها الفني حاليًا أكثر من تسعين عملاً، أشهرها: “السكرية، في الصيف لازم نحب، شيء من الحب، احترس من الخط، الشيطانة التي أحبتني، خلي بالك من جيرانك، عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوتو، البعض يذهب للمأذون مرتين، وغيرها.

ثنائي ناجح مع عادل إمام

كما لا يمكن الحديث عن مسيرتها دون الحديث عن ذلك الثنائي الجميل الذي شكلته مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من أعماله.

لبلبة والغناء

من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى موهبة لبلبة الغنائية، فقد كانت تمتهن الغناء أيضًا وأصدرت ثلاثة البومات بصوتها هي: خطفوا حبيبي، بابا حبيبي، وبنت مصر الجديدة، كما قدمت أغنية في فيلم عجايب يا زمن عام 1974.

وقد كانت لبلبة دائماً رمزاً الفتاة الشقية والقوية، في آن واحد، وتألقت خلال كل هذه السنوات في أدوارالكوميديا بشكل خاص، وهو المنهج الذي يتلاءم مع خفة ظلها على الرغم من تقدمها في السن، لتصبح، اليوم، واحدة من أشهر الفنانات العربيات اللواتي يحق لهن، وهن يحتفلن بعيد ميلادهن، الاحتفاء، أيضاً، بقدرتهن على الاستمرار في الفن والبقاء تحت الأضواء.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »