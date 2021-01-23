حلت الفنانة ” لبلبة ” ضيفة مع الإعلامي ” محمود سعد ” في برنامجه ” باب الخلق ” المذاع على قناة النهار .

وكشفت لبلبة خلال حوارها عن سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد زيجتها الأولى وهي في عمر السابعة عشر عاما من الفنان حسن يوسف .

فقالت : ” بعد ما حصل الانفصال اديت كل روحي للفن والسنين جريت ورا بعض .. وكان فيه 2 حبوني وعايزين يتجوزوني مقبلوش الفن وقالوا إزاي مراتنا تروح تصور وعادل إمام يحضنها .. لقيت إنه مش هينفع أتجوز حد لا يتذوق الفن ” .

وتابعت لبلبة : ” الفن بيسرق عمرك بس متحسش وتبقى مبسوط .. أنا مبسوطة وعمري ما ندمت على قراري بعدم الزواج مرة أخرى ” .