كان للجمال اللبناني بصمة خاصة في إعلان عطر الفنان المصري ​عمرو دياب​، الى جانب الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية ​إنجي كيوان​، والعارضة الروسية ​نيكا ماريانا​.



التوأم ​نسب ونيرفانا الجردي​ إشتهرتا على موقع التواصل الإجتماعي، ويتابعهما أكثر من 50 ألفاً على حساب كل منهما، وسبق وشاركتا في نهائيات مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2018، وهي الدورة التي فازت فيها مايا رعيدي باللقب.

وهما ثاني توأم في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان، بعد ​رومي ورينا شيباني​ عام 2012.

يُذكر أنه تم تصوير الإعلان في دبي، تحت إدارة المخرج ​طارق العريان​، على أنغام أغنية دياب “أنا معاك”، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

























