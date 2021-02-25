كان للجمال اللبناني بصمة خاصة في إعلان عطر الفنان المصري عمرو دياب، الى جانب الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، والعارضة الروسية نيكا ماريانا.
التوأم نسب ونيرفانا الجردي إشتهرتا على موقع التواصل الإجتماعي، ويتابعهما أكثر من 50 ألفاً على حساب كل منهما، وسبق وشاركتا في نهائيات مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2018، وهي الدورة التي فازت فيها مايا رعيدي باللقب.
وهما ثاني توأم في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان، بعد رومي ورينا شيباني عام 2012.
يُذكر أنه تم تصوير الإعلان في دبي، تحت إدارة المخرج طارق العريان، على أنغام أغنية دياب “أنا معاك”، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.