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“لبنان مش هيك!”.. “الهيبة – الحصاد” يغضب اللبنانيين بسبب هذه المشاهد

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cyrine taim

سيرين عبد النور وتيم حسن في الهيبة الحصاد

أثارت بعض المشاهد في مسلسل “الهيبة الحصاد” غضب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان وخاصة تلك المشاهد التي تصور الرجال في ضيعة الهيبة وكأنهم لم يروا امرأة في حياتهم.

ففي احد المشاهد قررت نور الخروج من المنزل والذهاب من أجل التسوق، ثم تجد نفسها أمام مقهى الهيبة، وتجلس هناك وعندما يصل الخبر إلى جبل يغضب كثيرًا ويذهب مُسرعًا لإعادتها إلى المنزل.

وأثار هذا المشهد حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب طريقة تصويره؛ إذ تجمهر عدد من الرجال حول نور وكأنهم لم يشاهدوا أي امرأة من قبل.

وقد تساءل رواد مواقع التواصل عن سبب تصوير رجال الضيعة بهذا الشكل مُعلقين أن: “لبنان مش هيك”، وأضافوا أن المخرج بالغ في هذا المشهد، خصوصًا أنه تسبب بمشكلة لا مبرر لها بين نور وجبل.

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