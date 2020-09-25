نشرت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية، لجين عضاضة، صورة جديدة لها عبر حسابها أنستغرام ظهرت فيها بـ المايوه مع ابنتها، وذلك بعد أشهر قليلة من إصابتها بـ فيروس كورونا، وشفائها منه.

كما نشرت، لجين عضاضة، صورة أخرى ظهرت فيها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان مفتوح من الأمام وبطن مكشوف.











كانت لجين عضاضة، نشرت قبل أشهر، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع طفلتيها، بعد خروجهن من الحجر الصحي، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، وشفائهن من فيروس كورونا المستجد. وكشفت لجين عضاضة، في تعليقها على الصورة، عن قصة معاناتها مع الفيروس القاتل – كورونا، وشفائها منه، قائلة: “بعد 16 يومًا في قتال فيروس كورونا – كوفيد 19، بالحجر الصحي، الحمد لله أنا بخير وأفضل وأطفالي بأمان وكنا معا للتغلب على هذا الوقت الصعب للغاية .. شكرا لكل من اعتنى بنا جيدا في المستشفى وعلى كل دعمكم”.

يذكر ان لجين عضاضة هي ارملة الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي والذي تزوجته عام 2012 وانفصلا بعد ذلك بعامين في عام 2014، بعد أن رزقت منه بطفلتين قبل ان يتوفى الجفالي عام 2016.