لجين عمران بإطلالة مبهجة: “توكل على الله و كن متفائلاً و إستعد للفرح “

تعمل الاعلامية السعودية لجين عمران بشكل دائم على نشر الامل والتفاؤل بين متابعيها وذلك عبر الصور والتدوينات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث صورة لها، أطلت لجين عمران بشكل مبهج عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “توكل على الله و كن متفائلاً و إستعد للفرح.. فأنت لا تعرف متى سيطرق بابك” مع هاشتتاغ “غير تفكيرك لتغير حياتك””.

وتفاعل عدد كبير من متابعي لجين عمران مع التدوينة بشكل ايجابي حيث كتبت احداهن: “والله العظيم كان صدري متضايق تعبتني هالمشكلة كل شي معكر لحين قريت البوست تبسمت والله قلت ان شاء الله يكون لي امل يارب” فيما قالت اخرى: “أنتِ إنسانه عظيمة ورائعة ، مصدر للطاقة الإيجابية والقوة ، أحب أتابعك دائم واستمتع ، يارب أشوفك دائم سعيدة ومبسوطة ❤️ أحبك

” وقالت ثالثة “ياااارب يالجين نفسي افرح بجد وكلامك هذا خلاني ارتاح لان معي بنتي مريضه وانا محبطه ع طول استغفرالله العظيم”.