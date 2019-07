لجين عمران بإطلالة مختلفة بالجينز الازرق

View this post on Instagram

.. .. من أكثر الأشياء إلي أحبها في السفر إني أتعرف على ناس جديدة 🤗 و في سفرتي الأخيرة إلى لندن تعرفت على شابة مغربية إسمها فاطمه @happy_lady3 .. فاطمة صغيرة بالعمر بس عقلها كبير و ماسكة منصب مديرة التسويق في مجموعة فنادق @themayfairhotel .. نشيطة ، مجتهدة ، ذكية ، راقية و طموحة لأبعد الحدود ما شاء الله .. معرفتي بشابة تحمل كل هالصفات أسعدتني و شرفتني 🤗❤من قلبي أتمنى لها كل التوفيق و النجاح لأنها تستحق .. .. و شكرا على الصورة😊🌹🌹🌹 ..