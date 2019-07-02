لجين عمران بإطلالة مختلفة بالجينز الازرق

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، بدت فيها بإطلالة مختلفة.

واختارت لجين عمران لوك العملي حيث ارتدت بنطال جينز أزرق اللون أظهر رشاقتها مع كنزة وسترة سوداوين.

وأضافت إلى الإطلالة حذاء عالي الساق باللون البيج وحقيبة بالنقشة نفسها. وظهرت إلى جانب شابة مغربية تدعى فاطمة تعرفت إليها خلال إحدى رحلاتها.

وكتبت لجين عمران تعليقا على الصورة: “من أكثر الأشياء إلي أحبها في السفر إني أتعرف على ناس جديدة.وفيسفرتي الأخيرة إلى لندن تعرفت على شابة مغربية إسمها فاطمة”.

وأضافت: “فاطمة صغيرة بالعمر بس ما شاء الله عقلها كبير وماسكة منصب مديرة التسويق في مجموعة فنادق. نشيطة، مجتهدة، ذكية، راقية وطموحة لأبعد الحدود ما شاء الله وتبارك الله عليها”.

وتابعت: “معرفتي بشابة تحمل كل هالصفات أسعدتني وشرفتني جداً.من قلبي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح لأنها تستحق”.